В Швейцарии умер известный шеф-повар Жоэль Робюшон

Кулинар скончался в возрасте 72 лет. Согласно предварительной информации, причиной его смерти является рак.

Французский шеф-повар Жоюль Робюшон, проживавший в Швейцарии, являлся одним из наиболее известных мастеров своего дела. В течение всей рабочей деятельности он получил рад премий и наград. Находящиеся во многих точках мира рестораны Робюшона были удостоены престижными мишленовскими звездами за качество пищи и работу сотрудников. В конце 80-х повара признали «Шефом столетия». Робюшон являлся ведущим кулинарной передачи, где рассказывал об уроках кулинарии. Его самым известным учеником стал ресторатор из Великобритании Гордон Рамзи.

Ранее в ресторане Рамзи в США пострадали два посетителя в результате возгорания двух алкогольных коктейлей, которые после происшествия изъяли из меню заведения. По словам администраторов, они предлагали клиентам особенный напиток, подаваемый в самых лучших ресторанах мира: его изготовляют из сладкого сиропа, рома, тростникового сахара, маракуйи и имбирного пива.

Никита Готский