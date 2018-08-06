Студентка Гермиона проспала неделю после вписки

Студенческие вечеринки изматывают организм, из-за чего иногда приходится хорошо выспаться. Но в случае с девушкой из города Аберистуит, Уэльс, отдыха требуется слишком много.

Девушка по имени Гермиона заметила, что некоторые вещи её сильно изматывают, становясь причиной того, что ей приходится спать больше обычного. И если учёбы и физический труд добавляли ей всего несколько часов к ночному отдыху, то некоторые вещи превращали её в «спящую красавицу». Однажды, находясь на студенческой вписке, она выпила больше обычного, а после отправилась домой. Но, как оказалось, она проспала неделю, не пробуждаясь ради того, чтобы сходить в туалет или попить воды.

Столь глубокий сон стал беспокоить родителей девушки, а также её друзей. Сначала они подумали, что студентка просто подхватила грипп, из-за чего ей потребовалось больше отдыха. Но через полгода ситуация повторилась. Это стало поводом для обращения к врачам, которые обнаружили у неё синдром Клейне-Левина, которые также именуют синдромом спящей красавицы. Они предупредили, что Гермионе не стоит перенапрягаться, а об употреблении алкоголя на вечеринках следует забыть.

Соломон Эспи