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Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | Студентка Гермиона проспала неделю после вписки

Студентка Гермиона проспала неделю после вписки

Сегодня, 13:40

Студенческие вечеринки изматывают организм, из-за чего иногда приходится хорошо выспаться. Но в случае с девушкой из города Аберистуит, Уэльс, отдыха требуется слишком много.

Девушка по имени Гермиона заметила, что некоторые вещи её сильно изматывают, становясь причиной того, что ей приходится спать больше обычного. И если учёбы и физический труд добавляли ей всего несколько часов к ночному отдыху, то некоторые вещи превращали её в «спящую красавицу». Однажды, находясь на студенческой вписке, она выпила больше обычного, а после отправилась домой. Но, как оказалось, она проспала неделю, не пробуждаясь ради того, чтобы сходить в туалет или попить воды.

Столь глубокий сон стал беспокоить родителей девушки, а также её друзей. Сначала они подумали, что студентка просто подхватила грипп, из-за чего ей потребовалось больше отдыха. Но через полгода ситуация повторилась. Это стало поводом для обращения к врачам, которые обнаружили у неё синдром Клейне-Левина, которые также именуют синдромом спящей красавицы. Они предупредили, что Гермионе не стоит перенапрягаться, а об употреблении алкоголя на вечеринках следует забыть.


Соломон Эспи
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