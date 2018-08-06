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| | Хакер добрался до секретных данных о британском истребителе F-35 через Tinder

Хакер добрался до секретных данных о британском истребителе F-35 через Tinder

Сегодня, 12:47

Хакеру удалось взломать аккаунт, принадлежащий военнослужащим королевским ВВС Великобритании в популярном приложении для знакомств. Эти сведения 5 августа обнародовало издание Daily Mail со ссылкой на коммюнике ВВС соединенного королевства.

Официальный представитель армии подтвердил информацию о взломе и попадании секретных и стратегически важных данных к третьим лицам. Однако в распоряжении хакера попало ограниченное количество информации, кроме того, военнослужащий оперативно сообщил руководству ВВС о взломе своего аккаунта и произошедшей «утечке». Это шаг позволил принять меры, призванные обезопасить остальные данные и начать расследование и поиск кибер-злоумышленника.

Хакеру удалось узнать о приобретении властями Великобритании американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II.

Однако в их планах значится получение еще 138 единиц этой военной техники, стоимость которой составляет 119,5 миллионов долларов за один экземпляр.


Пойда Анна
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