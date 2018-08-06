В Египте открыли новую статую Сфинкса

Открытие было сделано случайно в ходе ремонтных работ дороги в курортном городе Луксор. Информацию обнародовал Мухаммед Абдель Азиз, занимающий должность руководителя управления по делам памятников древности.

По словам чиновника, внешне статуя напоминает знаменитого Сфинкса, установленного в Гизе, поскольку обладает головой человека и телом льва. В настоящее время находка остается под землей, так как археологи не рекомендуют извлекать ее в этом месяце из-за погодных условий, способных разрушить древнюю реликвию.

Согласно исторической сводке, идея разработать и установить Сфинкса в Гизе принадлежит Хефрену, четвертому фараону Четвертой династии Древнего царства. Этот памятник, выполненный из горной породы, практически не подверженной природным перепадам температуры, считается самым большим в мире.

Пойда Анна