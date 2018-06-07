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| | В Англии лордам запретили спать во время дебатов

В Англии лордам запретили спать во время дебатов

Сегодня, 11:37

В правительстве королевства жалуются на поведение членов палаты, которые стали заметно хуже выполнять свои служебные обязанности.

 

В период дебатов лорды умудряются разговаривать не только на повышенных тонах, но и спать. В связи с этим парламент издал указ, запрещающий лордам дремать на рабочем месте, им приказано придерживаться имеющихся стандартов.

В конце зимы 2018 года замглавы Министерства по делам международного развития Майкл Бейтс опоздал на заседание палаты лордов. Чиновник после этого принял решение оставить занимаемую должность, но председатель британского правительств Тереза Мэй отказалась увольнять его.

Три года назад вице-спикер палаты подал в отставку после того, как выяснилось, что он нюхал кокаин через трубочку. В это время 69-летний лорд находился в компании двух проституток.


Никита Готский
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