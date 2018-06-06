Копию кольца Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал

В магазине дешевой одежды и украшений Primark данный аксессуар можно приобрести всего за два фунта (около 2,5 доллара). Кольцо изготовлено из сплава, внешне похожего на золото золото и украшено тремя стразами, напоминающими бриллианты.

Сообщается, что копию кольца супруги принца Гарри Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал украшения. Отметим, что оригинальное помолвочное кольцо нынешней герцогини Сассекской, изготовленное на заказ в компании Cleave and Company, стоит 140 тысяч фунтов (примерно 187 тысяч долларов). Отметим, что настоящее кольцо создано из желтого золота с тремя бриллиантами, один из которых принадлежал принцессе Диане.

Напоминаем, что в мае нынешнего года продажи аксессуаров из желтого золота значительно поднялись в США благодаря Меган Маркл. Отметим, что последний аналогичный скачок был зафиксировал в 2009 году.

Анна Котова