В Великобритании отложили вылет летающего в любую погоду F-35 в связи с непогодой

Прилет на острова новейших боевых машин с базы в США пришлось отложить в связи со штормом на море.

Великобритания не могла встретить истребители пятого поколения F-35, известных своей способность летать абсолютно в любую погоду. Базировавшие в Южной Каролине (США) самолеты остались на месте и не вылетели в королевство из-за непогоды, конкретно: волнения на море и шторма. В Минобороны страны причину отложить вылет до наступления благоприятной погоды назвали «жалкой ситуацией».

Пресса считает, что дело в не в плохой якобы погоде. ВВС не смогли гарантировать спасения пилота F-35, если тому придется катапультироваться. В Минобороне заявили, что F-35 летают в любую погоду, просто сейчас некуда спешить, поэтому было решено их поберечь.

Никита Готский