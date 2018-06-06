Серебристые НЛО прервали футбольный матч во Флоренции

Данный инцидент стал самым массовым свидетельством появления внеземных существ на планете Земля.

В далёком 1954 году во Флоренции НЛО серебристого цвета прервали футбольный матч, пролетев на весьма низкой высоте прямо над стадионом. На стадионе «Артемио Франки» в тот день собрались около десяти тысяч фанатов ФК «Пистойезе» и ФК «Фиорентина». Все болельщики в начале второго тайма перестали следить за ходом игры и уставились вверх, а в тот момент стадион буквально замер перед тем, как разразиться громкими криками фанатов, заметивших в воздухе неопознанные летающие объекты. Даже футболисты перестали играть, смотря вверх на причудливой формы серебристые инопланетные корабли.

Один из футболистов, игравших в тот день на стадионе, вспомнил, что форма кораблей, медленно пролетавших над многотысячной толпой фанатов и игроков, напоминала куриное яйцо, а от самих кораблей по всему небу расходилось загадочное сияние серебристого цвета. По словам футболиста, весь стадион был в шоке от произошедшего, так как более 10 тысяч людей стали бесспорными очевидцами НЛО.

Александр Вест