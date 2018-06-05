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| | Профессиональный рестлер застрелил жену, а затем себя

Профессиональный рестлер застрелил жену, а затем себя

Сегодня, 22:27

Тела супругов обнаружили правоохранительные органы. На их теле иных ранений, помимо огнестрельных, найти на удалось.

 

Профессиональный рестлер Чарльз Уильямс принимал участие в независимых промоушенах. Его можно было увидеть в «темных поединках» WWF: играх, которые не показываются по телевизору. Чарльз так и стал частью компании. Недавно его тело, а также тело жены были найдены полицией.

Более десяти лет назад рестлер из Канады Крис Бенуа убил супругу и детей, позже его тело нашли вместе с ними. Причиной этому могла быть депрессия атлета, связанная с использованием анаболических стероидов.


Никита Готский
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