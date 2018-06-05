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Вайнштейн не признает свою вину в деле про изнасилования

Сегодня, 22:18

Голливудский продюсер, из-за обвинений в домогательствах заслуживший скандальную репутацию, отрицает свою вину в деле про изнасилования. Об этом он объявил в зале нью-йоркского суда.

 

Харви Вайнштейн, который являлся одним из самых успешных продюсеров в Голливуде, был обвинен в многократных сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Для женщин, назвавших себя жертвами его изнасилования, вина продюсера бесспорна, однако в суде она все еще не доказана. На недавнем заседании суда в Нью-Йорке обвиняемый оказался призвать свою вину относительно вменяемых ему преступлений.

Две женщины ранее сообщили, что Вайнштейн изнасиловал их. Принуждение к нежелательному сексуальному контакту с первой женщиной произошло в 2004 году, вторая жертва пострадала из-за действий продюсера в 2013 году.

25 мая под залог в 1 млн долларов Вайнштейна выпустили в обмен на требование носить браслет, оповещающий полицию о его месте нахождения. 31 мая к продюсеру было предъявлено официальное обвинение.


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