Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Медики из США заявили, что зеленый чай предотвращает появление инфаркта Запущена интерактивная фотовыставка об отечественном футболе ЕС прокомментировал возобновление ядерной программы Ирана Мать 10-летнего мальчика обвинила семиклассника в насилии к ее сыну Беременная Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников За балет «Нуреев» Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс» Профессиональный рестлер застрелил жену, а затем себя "Учит меня русскому языку" : Порошенко своими знаниями довел до слез Симоньян В США школьница взяла на выпускной картонную фигуру Дэнни Де Вито Вайнштейн не признает свою вину в деле про изнасилования В Госдуме назвали варианты увеличения пенсионного возраста Британский бренд Lotus возглавил китаец
| | Скотленд-Ярд опросил 900 свидетелей по делу Скрипалей

Скотленд-Ярд опросил 900 свидетелей по делу Скрипалей

Сегодня, 21:57

За три месяца работы 250 правоохранителей участвовали в работе по расследованию инцидента. Ныне около сотни экспертов по борьбе с терроризмом пока еще остаются в Солсбери.

 

Скотленд-Ярд, помимо того, что опросил 900 свидетелей по делу Скрипалей, назвала и хронологию дня, когда были отравлен экс-сотрудник ГРУ и его дочь. Так, 4 марта Скрипаль и его дочь посетили в послеобеденное время паб и ресторан в Сейнсбери, после чего экстренная помощь получила сигнал от полиции, которая обнаружила потерпевших.

В Скотленд-Ярде заявили о готовности до конца выяснить, что произошло тогда в марте. Вчера полиция сообщила, что расследование дела Скрипалей обошлось Лондону в 7,5 миллионов фунтов.


Никита Готский
Новости по теме
В посольстве России в Англии заявили о выигрыше M16 от отравления Скрипалей
В посольстве России в Англии заявили о выигрыше M16 от отравления Скрипалей

 Средняя зарплата сотрудников ведомства составляет 35 000 фунтов. После инцидента с отравленным экс-сотрудником ГРУ многие захотели работать в организации.

Племянница Скрипаля готова дать показания Скотленд-Ярду
Племянница Скрипаля готова дать показания Скотленд-Ярду

Племянница Сергея Скрипаля Виктория готова отправиться в Скотленд-Ярд для оказания помощи полиции. Она не согласна с обвинениями в работе на спецслужбы России.

В России заявили о перевороте по делу Скрипалей
В России заявили о перевороте по делу Скрипалей

Россия предоставляет новые факты по делу Скрипаля. Обнаруженные доводы способны перевернуть решение Великобритании «с головы на ноги». Такую информацию

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости