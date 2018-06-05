Скотленд-Ярд опросил 900 свидетелей по делу Скрипалей

За три месяца работы 250 правоохранителей участвовали в работе по расследованию инцидента. Ныне около сотни экспертов по борьбе с терроризмом пока еще остаются в Солсбери.

Скотленд-Ярд, помимо того, что опросил 900 свидетелей по делу Скрипалей, назвала и хронологию дня, когда были отравлен экс-сотрудник ГРУ и его дочь. Так, 4 марта Скрипаль и его дочь посетили в послеобеденное время паб и ресторан в Сейнсбери, после чего экстренная помощь получила сигнал от полиции, которая обнаружила потерпевших.

В Скотленд-Ярде заявили о готовности до конца выяснить, что произошло тогда в марте. Вчера полиция сообщила, что расследование дела Скрипалей обошлось Лондону в 7,5 миллионов фунтов.

Никита Готский