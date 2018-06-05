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Стало известно место и время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Сегодня, 20:56

12 июня текущего года лидеры США и КНДР проведут саммит в Сингапуре, о чем сообщили в Вашингтоне. Американский президент утверждает, что подписание каких-либо документов во время саммита не планируется.

 

Представители Вашингтона уточнили, что в 9:00 по местному времени 12 июня 2018 года должна состоятся встреча лидеров КНДР и США на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella. Пресс-секретарь Белого дома написала в соцсети Twitter слова благодарности властям Сингапура, которые проявили подобную гостеприимность и согласились принять у себя саммит.

Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с Ким Чен Ыном не планирует подписание каких-либо документов. Более того, Вашингтон собирается впредь отказаться от использования термина «максимальное давление» относительно Северной Кореи для того, чтобы сохранить перспективы осуществления нормализации диалога.

Ранее в собственном Twitter президент США сообщал, что встреча с лидером КНДР 12 июня имеет шанс стать началом чего-то большего.


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