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| | В Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд

В Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд

Сегодня, 20:45

Труп мастера нашли в ее квартире в Нью-Йорке. Тело заметила пришедшая уборщица.

 

Согласно предварительной информации сотрудников правоохранительных органов города, перед кончиной 55-летняя Кейт Спейд оставила предсмертную записку, о содержании которой полиция мегаполиса умалчивает. Дизайнер была замужем за братом американского киноактера Дэвида Спейдом Эндрю. В результате этого брака у пары есть дочь Фрэнсис.

Кейт Спейд вместе с супругом открыла свой бренд более 20 лет назад. Ее фирма занималась производством одежды, женских сумочек и аксессуаров. Первый бутик начал работу в 1996 году, спустя восемь лет Кейт начала выпускать товары для дома. Два года назад Спейды начали производить люксовую обувь и сумочек под брендом Frances Valentine. В 2017 году они заработали 2,4 миллиона долларов.


Никита Готский
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