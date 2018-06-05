В Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд

Труп мастера нашли в ее квартире в Нью-Йорке. Тело заметила пришедшая уборщица.

Согласно предварительной информации сотрудников правоохранительных органов города, перед кончиной 55-летняя Кейт Спейд оставила предсмертную записку, о содержании которой полиция мегаполиса умалчивает. Дизайнер была замужем за братом американского киноактера Дэвида Спейдом Эндрю. В результате этого брака у пары есть дочь Фрэнсис.

Кейт Спейд вместе с супругом открыла свой бренд более 20 лет назад. Ее фирма занималась производством одежды, женских сумочек и аксессуаров. Первый бутик начал работу в 1996 году, спустя восемь лет Кейт начала выпускать товары для дома. Два года назад Спейды начали производить люксовую обувь и сумочек под брендом Frances Valentine. В 2017 году они заработали 2,4 миллиона долларов.

Никита Готский