В Китае в результате взрыва на шахте погибли 11 человек

Рядом с шахтой взорвался автомобиль, который вез взрывчатые вещества. Под землей осталось еще 25 работников.

Сообщается, что 5 июня в Китае в провинции Ляонин на угольном предприятии прогремел взрыв. Само происшествие произошло рядом с входом в шахту. Отмечается, что в результате происшествия погибли 11 человек и еще 10 получили ранения, все пострадавшие находятся в больнице. Выяснилось, что причиной происшествия послужила взорвавшаяся машина, на которой перевозили взрывчатку.

Помимо этого, под землей находятся еще 25 человек. Сейчас специалисты ведут спасательные работы. Напоминаем, что еще в начале мая на шахте в Китае также прогремел взрыв, в результате которого скончались пять человек.

Анна Котова