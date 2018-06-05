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| | В Китае в результате взрыва на шахте погибли 11 человек

В Китае в результате взрыва на шахте погибли 11 человек

Сегодня, 20:18

Рядом с шахтой взорвался автомобиль, который вез взрывчатые вещества. Под землей осталось еще 25 работников.

 

Сообщается, что 5 июня в Китае в провинции Ляонин на угольном предприятии прогремел взрыв. Само происшествие произошло рядом с входом в шахту. Отмечается, что в результате происшествия погибли 11 человек и еще 10 получили ранения, все пострадавшие находятся в больнице. Выяснилось, что причиной происшествия послужила взорвавшаяся машина, на которой перевозили взрывчатку.

Помимо этого, под землей находятся еще 25 человек. Сейчас специалисты ведут спасательные работы. Напоминаем, что еще в начале мая на шахте в Китае также прогремел взрыв, в результате которого скончались пять человек.


Анна Котова
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