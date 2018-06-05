Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Катя Жужа закрутила роман с сыном бизнесмена Валерия Маркелова Владелец сафари-парка в Крыму спас львицу от других хищников «волшебным тапком» СМИ: Кремль лжет об участии Су-57 в испытаниях в Сирии В Сети появился трейлер игры Code Vein о вампире Футболист, лишившийся 11 тысяч долларов по пути в Калининград, удивлен работой российской полиции В Чернобыле произошел крупный пожар Дипломат из Ирана призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Сирии Борьба за наследство окончена: Брак Яковлева и Куцевол признали недействительным Иосиф Пригожин и Валерия празднуют 14-летие своей свадьбы ТЦ «Капитолий» на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления Организаторы «Мисс Америка» впервые в истории исключили из программы дефиле в купальниках Роза Сябитова омолодила и подтянула грудь перед свадьбой
| | Самой старой кошке-рекордсменке исполнилось 30 лет

Самой старой кошке-рекордсменке исполнилось 30 лет

Сегодня, 17:12

Рыжего любимца жительнице Великобритании подарили в далёком 1988 году, а его долгожительность поразила не только саму хозяйку животного, но и весь мир.

В британских СМИ появилась информация о самой старой кошке-рекордсменке на планете, которой недавно исполнилось целых 30 лет. Кошка по кличке Раббл (rubble – щебёнка), появилась в жизни Мишель Фостер, проживающей в Великобритании, на её 20-й день рождения в качестве подарка к празднику. В данный момент Раббл является самой старой кошкой в мире, чему способствовали регулярные визиты к ветеринарам. Мишель Фостер рассказала о том, что на последнем осмотре в ветеринарной клинике специалисты бесплатно накормили Раббл её излюбленным кормом, а также не взяли с неё деньги за предоставленные услуги, когда услышали о столь почтенном юбилее рыжей красавицы.

По словам Фостер, у её кошки имеются кое-какие проблемы со здоровьем из-за повышенного давления, однако, медицинские препараты помогают ей поддерживать здоровье Раббл, избавляя её от лишних проблем.


Александр Вест
Новости по теме
В возрасте 24 лет умерла самая старая в мире кошка
В возрасте 24 лет умерла самая старая в мире кошка

В Великобритании в возрасте 24 лет умерла кошка, официально признанная самой старой в мире. Это решение было принято 20 мая комиссией Книги рекордов Гиннеса.

Самой старой кошке в мире 24 года
Самой старой кошке в мире 24 года

Самая взрослая кошка в мире находится в городе Борнмут, в Англии, ей уже 24 года. Одно из изданий перевело на «человеческий возраст», так что ей сейчас

Актриса Джоди Фостер женилась на своей близкой подруге
Актриса Джоди Фостер женилась на своей близкой подруге

Актриса и режиссер Джоди Фостер вышла женилась на своей 44-летней подруге.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости