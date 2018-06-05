Самой старой кошке-рекордсменке исполнилось 30 лет

Рыжего любимца жительнице Великобритании подарили в далёком 1988 году, а его долгожительность поразила не только саму хозяйку животного, но и весь мир.

В британских СМИ появилась информация о самой старой кошке-рекордсменке на планете, которой недавно исполнилось целых 30 лет. Кошка по кличке Раббл (rubble – щебёнка), появилась в жизни Мишель Фостер, проживающей в Великобритании, на её 20-й день рождения в качестве подарка к празднику. В данный момент Раббл является самой старой кошкой в мире, чему способствовали регулярные визиты к ветеринарам. Мишель Фостер рассказала о том, что на последнем осмотре в ветеринарной клинике специалисты бесплатно накормили Раббл её излюбленным кормом, а также не взяли с неё деньги за предоставленные услуги, когда услышали о столь почтенном юбилее рыжей красавицы.

По словам Фостер, у её кошки имеются кое-какие проблемы со здоровьем из-за повышенного давления, однако, медицинские препараты помогают ей поддерживать здоровье Раббл, избавляя её от лишних проблем.

Александр Вест