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| | Мужчина сделал радостное селфи на фоне сбитой поездом старушки

Мужчина сделал радостное селфи на фоне сбитой поездом старушки

Сегодня, 01:33

В результате столь противоречивого поступка пассажир прославился на всю страну, однако, не так, как бы он этого хотел.

Журналисты BBC узнали о том, что мужчина сделал радостное селфи прямо на фоне сбитой поездом старушки, которая сильно повредила свою ногу. Пострадавшей оказалась 83-летняя канадка, которая отправилась на отдых в Италию. Итальянец заснял себя с характерным жестом из среднего и указательного пальцев на правой руке на фоне старушки из Канады, которой в то время оказывали помощь медицинские специалисты прямо возле железнодорожного полотна. Сам инцидент произошёл на ж/д станции Пьяченца 26 мая нынешнего года.

В тот момент, когда мужчина делал селфи на фоне сбитой старушки, он не подозревал, что его также снимает итальянский журналист Джорджио Ламбри, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Впоследствии правоохранители отыскали наглого мужчину без чувства этики и заставили удалить все сделанные снимки.


Александр Вест
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