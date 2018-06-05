Сноуден рассказал, как изменилось общество после разоблачения спецслужб

Бывший представитель АНБ США заявил о том, что его работа и самопожертвование оказались не безуспешными, так как мир наконец узнал правду.

В интервью изданию The Guardian Эдвард Сноуден рассказал о том, как изменилось общество после разоблачения спецслужб. По словам бывшего сотрудника АНБ, на первый взгляд изменения могут не просматриваться вовсе, однако, они всё же есть, так как отныне граждане знают о массовой прослушке мобильных телефонов рядовых граждан и мировых лидеров, а также о других разнообразных методах слежки. Эдвард считает, что до 2013 года американские спецслужбы абсолютно безнаказанно и противозаконно собирали конфиденциальные данные о гражданах, которые об этом даже не подозревали.

Напомним, Россия предоставила Сноудену политическое убежище, однако, уже осенью 2015 года Эдвард выразил готовность предстать перед правосудием и вернуться в США. Также Сноуден подчеркнул, что тотальная слежка всё ещё осуществляется западными спецслужбами, однако, отныне такие люди, как он, стараются это остановить.

Александр Вест