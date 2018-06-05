Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Медики из США заявили, что зеленый чай предотвращает появление инфаркта Запущена интерактивная фотовыставка об отечественном футболе ЕС прокомментировал возобновление ядерной программы Ирана Мать 10-летнего мальчика обвинила семиклассника в насилии к ее сыну Беременная Лера Кудрявцева без живота шокировала поклонников За балет «Нуреев» Кирилл Серебренников получил премию «Бенуа де ла данс» Профессиональный рестлер застрелил жену, а затем себя "Учит меня русскому языку" : Порошенко своими знаниями довел до слез Симоньян В США школьница взяла на выпускной картонную фигуру Дэнни Де Вито Вайнштейн не признает свою вину в деле про изнасилования В Госдуме назвали варианты увеличения пенсионного возраста Британский бренд Lotus возглавил китаец
| | В США школьница взяла на выпускной картонную фигуру Дэнни Де Вито

В США школьница взяла на выпускной картонную фигуру Дэнни Де Вито

Сегодня, 22:20

Инцидент произошел в Пенсильвании, где одна из учениц прихватила с собой бумажного актера, так как не смогла найти нормального партнера.

 

В результате школьница на выпускной вечера взяла с собой картонного Дэнни Де Вито. Она долго выбирала между актером и телеведущим Биллом Наен, но в конечном счете сделала выбор в пользу артиста. С фигурой Де Вито проблем не возникло: его фигура продается в онлайн-маркетах по цене 100 долларов. Девушка также приобрела тележку, дабы было более удобно перевозить своего партнера. Выпускной вечер прошел замечательно, несмотря не недовольство родных ученицы касательно ее выбора, но девушку это не смутило.

Дэнни Де Вито узнал об этом, и пошел в бар вместе с картонной фигурой школьницы. Помог раздобыть ему фигурку режиссер сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхен, где задействован артист.


Никита Готский
Новости по теме
70-летний Дэни Де Вито разводится с женой
70-летний Дэни Де Вито разводится с женой

70-летний актёр Дэнни Де Витто проходит процедуру бракоразводного процесса с голливудской актрисой Реей Перлман. Супруги прожили в официальном браке 35 лет, в

В США девушку не пустили на выпускной из-за смокинга
В США девушку не пустили на выпускной из-за смокинга

В США девушку в образе парня не пустили на выпускной в католической школе. В штате Пенсильвания одна из учениц по имени Аня Вольф не смогла присутствовать на

Сегодня Дэнни Де Вито празднует свое 71-летие
Сегодня Дэнни Де Вито празднует свое 71-летие

Сегодня, 17 ноября, Дэнни Де Вито, популярный, американский актер, гениальный режиссер и чрезвычайно талантливый продюсер, празднует свое 71-летие. Необходимо

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости