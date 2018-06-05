В США школьница взяла на выпускной картонную фигуру Дэнни Де Вито

Инцидент произошел в Пенсильвании, где одна из учениц прихватила с собой бумажного актера, так как не смогла найти нормального партнера.

В результате школьница на выпускной вечера взяла с собой картонного Дэнни Де Вито. Она долго выбирала между актером и телеведущим Биллом Наен, но в конечном счете сделала выбор в пользу артиста. С фигурой Де Вито проблем не возникло: его фигура продается в онлайн-маркетах по цене 100 долларов. Девушка также приобрела тележку, дабы было более удобно перевозить своего партнера. Выпускной вечер прошел замечательно, несмотря не недовольство родных ученицы касательно ее выбора, но девушку это не смутило.

Дэнни Де Вито узнал об этом, и пошел в бар вместе с картонной фигурой школьницы. Помог раздобыть ему фигурку режиссер сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхен, где задействован артист.

Никита Готский