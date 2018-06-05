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| | На поле фермера в Италии обнаружили странные круги

На поле фермера в Италии обнаружили странные круги

Сегодня, 14:21

Разбросанные по всему участку формирования оказались довольно странными, к тому же они не образовал никаких причудливых фигур.

 

Инцидент произошел на огороде фермера из Ломбардии. На его поле с пшеницей возникли таинственные круги, происхождение которых остается неизвестным.

Мужчина рассказал СМИ, что увидел круги утром, но ночью перед этим он не заметил ничего странного, все изменилось в утреннее время. Вечером фермер полил огород и отправился отдыхать, а утром увидел на поле какие-то рисунки. Мужчина вспомнил, что несколько лет назад аналогичное происшествие было в соседнем городе. Исследуя помятую пшеницу, фермер увидел, что она изогнута, а не сломана. Точную сумму ущерба он не описал, но уверен, что это сделал не ветер.


Никита Готский
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