На поле фермера в Италии обнаружили странные круги

Разбросанные по всему участку формирования оказались довольно странными, к тому же они не образовал никаких причудливых фигур.

Инцидент произошел на огороде фермера из Ломбардии. На его поле с пшеницей возникли таинственные круги, происхождение которых остается неизвестным.

Мужчина рассказал СМИ, что увидел круги утром, но ночью перед этим он не заметил ничего странного, все изменилось в утреннее время. Вечером фермер полил огород и отправился отдыхать, а утром увидел на поле какие-то рисунки. Мужчина вспомнил, что несколько лет назад аналогичное происшествие было в соседнем городе. Исследуя помятую пшеницу, фермер увидел, что она изогнута, а не сломана. Точную сумму ущерба он не описал, но уверен, что это сделал не ветер.

Никита Готский