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Авиация НАТО начала патрулирование воздушного пространства Черногории

Сегодня, 21:20

Представлена она самолетами ВВС Греции и Италии. Сообщил об этом 5 июня источник в пресс-службе миссии НАТО в стране.

 

«Первый патрульный полет продолжается. Оставайтесь на связи», - отмечается в официальном Twitter миссии.

Помимо этого, аккаунт разместил ряд видеозаписей, на которых офицер ВВС Черногории демонстрирует изображение на радаре, комментируя это, как «полет трех греческих «Фантомов», а также «двух итальянцев».

В этот момент черногорский самолет должен встретится с греческим, а итальянские истребители прибудут к точке спустя две минуты. Национальные телевизионные каналы Черногории подтвердили, что авиация НАТО приступила к патрулированию воздушного пространства страны.

В честь начала патрулирования самолетами НАТО будет проведено показательное принуждение предполагаемого «самолета-нарушителя» к посадке. Примечательно и то, что в качестве такового выступит правительственный самолет Черногории, на борту которого в этот момент будет находится министр обороны страны Предраг Бошкович и официальный представитель НАТО.

Минобороны Черногории отмечает, что совместное патрулирование с самолетами НАТО неба страны будет «абсолютно бесплатным и круглосуточным». Ничего позорного в чужих самолетах, по их словам, в небе нет, поскольку это распространенная в НАТО практика обеспечения безопасности.


Николай Офицеров
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