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| | В Японии выпустили мужские брюки с «пошлым» карманом

В Японии выпустили мужские брюки с «пошлым» карманом

Сегодня, 13:30

Японцы решили удивить уникальным расположением и формой кармана на новых штанах для мужчин.

 

В Японии компания GU выпустила новые мужские брюки с «пошлым» карманом. На сайте магазина появился новый товар для мужчин - бежевые штаны с пришитой в области ширинки белой продолговатой накладкой. Как утверждают производители, «пошлую» накладку можно использовать как карман и класть туда, например, ключи. В магазинах есть такие же белые и синие варианты брюк с контрастными карманами. Приобрести товар можно за 15 долларов.

 

Пользователи Сети удивились чудному дизайну мужских брюк. Они назвали задумку дизайнеров извращением. Юзеры нашали шутить над штанами с «карманами для пенисов». Они сравнили накладной мешок с треугольной частью гитары. Некоторые назвали созданный предмет мужского гардероба «карманным презервативом». Многочисленные споры людей вызвало также то, что карманная нашивка в области гениталий визуально увеличивает мужские половые органы.


Мирослава Донцова
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