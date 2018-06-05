В Японии выпустили мужские брюки с «пошлым» карманом

Японцы решили удивить уникальным расположением и формой кармана на новых штанах для мужчин.

В Японии компания GU выпустила новые мужские брюки с «пошлым» карманом. На сайте магазина появился новый товар для мужчин - бежевые штаны с пришитой в области ширинки белой продолговатой накладкой. Как утверждают производители, «пошлую» накладку можно использовать как карман и класть туда, например, ключи. В магазинах есть такие же белые и синие варианты брюк с контрастными карманами. Приобрести товар можно за 15 долларов.

Пользователи Сети удивились чудному дизайну мужских брюк. Они назвали задумку дизайнеров извращением. Юзеры нашали шутить над штанами с «карманами для пенисов». Они сравнили накладной мешок с треугольной частью гитары. Некоторые назвали созданный предмет мужского гардероба «карманным презервативом». Многочисленные споры людей вызвало также то, что карманная нашивка в области гениталий визуально увеличивает мужские половые органы.

Мирослава Донцова