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| | Королевская семья и тайная комната: СМИ разузнали секрет Кенсингтонского дворца

Королевская семья и тайная комната: СМИ разузнали секрет Кенсингтонского дворца

Сегодня, 13:08

Недавно британским СМИ удалось узнать необычный факт о Кенсингтонском дворце, где проживает королева Елизавета II. Оказалось, что дворец имеет тайный вход, где могут незаметно проникать и выходить все члены королевской семьи.

Королевская резиденция включает в себя дворец королевы Елизавета II, дом новобрачных Меган Маркл и принц Гарри, особняк Кейт Миддлтон и принца Уильям, а также дома ряда других членов семьи. Не секрет, что у главного входа Кенсингтонского дворца всегда присутствуют множество туристов, которые сутками фотографируются с достопримечательностью Британии. Однако многие задаются вопросом, как тогда члены королевской семьи незаметно проникают в замок.

Ответ прост - Кенсингтонский дворец имеет несколько тайных ходов, которые позволяют членам монаршей семьи проникать и выходить из замка незаметно для туристов. По словам СМИ, дворец имеет множество скрытых комнат, о существовании некоторых из них могут не знать даже принцы Уильям и Гарри.


Светлана Славянская
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