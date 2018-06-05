СМИ рассказали о вероятной реакции Порошенко на отставку Гройсмана

Премьер-министр Украины не хочет нести ответственность за провал переговоров с Международным валютным фондом и неполучение очередного транша в случае, если закон об антикоррупционном суде не будет принят.

Соответствующее заявление было сделано источником, близким к главе украинского правительства. Еще один источник утверждает, что наиболее вероятной реакцией Петра Порошенко на отставку Гройсмана станет указание о «провале законопроекта об антикоррупционном суде». Таким образом президент намерен посмотреть, как тот будет выполнять свое обещание об уходе с должности, если закон не примут.

«Существует два сценария или ты тонешь со всеми, или же говоришь, что ты не такой, как все правительство и готов двигаться дальше», - заявили в окружении Гройсмана.

Отмечается также, что от решения Гройсмана на данный момент зависит положение некоторых министров, которые, в случае его отставки, также должны будут складывать свои полномочия на должностях. Для страны сценарий отставки правительства это, естественно, очередной жетский стресс.

Источник также высказал мнение, что Гройсман не боится делать подобные заявления, так как понимает, что законопроект об антикоррупционном суде все же придется принять.

Известно, что депутаты украинского парламента от фракции «Блок Петра Порошенко» пока не определились, как будут голосовать во время рассмотрения проекта закона. Вопрос планируется решать в ходе отдельного заседания фракции в четверг, которое продлится около девяти часов.

Николай Офицеров