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| | Снимок девушки с обмоченными штанами не произвёл должного эффекта в Сети

Снимок девушки с обмоченными штанами не произвёл должного эффекта в Сети

Сегодня, 12:18

Своим подписчикам она объяснила, что ежедневно сталкивается с такой проблемой, из-за чего ей приходится постоянно менять наряды.

В Сети микроблогов Instagram снимок девушки с обмоченными штанами не произвёл должного эффекта. Многие подписчики Эмму Кэри собирались высмеять пропитанные мочой джинсовые шорты девушки, пока не прочитали описание данной публикации. Сама Кэри заявила, что не раз натыкалась на данную фотографию в Сети, поэтому решила рассказать о своей истории. По словам Эммы, она так и не сумела полностью восстановиться от серьёзной травмы позвоночника, из-за чего её мочевой пузырь бесконтрольно высвобождает накопившуюся жидкость.

Красавица объяснила, что мочеиспускание в её организме происходит каждый раз, когда в мочевом пузыре набирается хотя бы 100 миллилитров жидкости. В комментариях многие подписчики Эммы выразили своё сочувствие девушке, поблагодарив её за храбрость и честность, так как немногие люди способны публично рассказать о столь приватной проблеме.


Александр Вест
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