Принц Гарри и Меган Маркл возвращают полученные на свадьбу подарки

Соответствующее решение было принято согласно правилам дворцового протокола. Члены семьи королевы Елизаветы II не имеют право принимать презенты от людей, с которыми они не знакомы лично.

По данным британской прессы, от такой категории было получено, ни много ни мало, презентов на 7 миллионов фунтов стерлингов. Именно на эту сумму придется вернуть презенты. Подобное правило в кодекс было добавлено во избежание использования дарителям подобной ситуации в целях личной выгоды. После этого кто-то может начать говорить о том, что королевская семья приняла от них некую вещь или дорогостоящую продукцию, что будет использовано, как метод оказания давления.

К слову, некоторые сумели доставить подарки в замок, причем некоторые из них далеки от звания «стандартных». К примеру, из Австралии к Меган Маркл и принцу Гарри приехали две коалы, которых дарители назвали в честь жениха и невесты. По всей видимости, милым животным придется проделать долгий путь обратно на родину.

Приблизительная стоимость организации мероприятия, как недавно было подсчитано британской прессой, составила около 45 миллионов долларов. Сумма достаточно приблизительная, потому как не до всех сведений пресса смогла докопаться.

Николай Офицеров