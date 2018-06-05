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| | В соцсетях популярность набирает до смерти напугавшее мать и сына видео

В соцсетях популярность набирает до смерти напугавшее мать и сына видео

Сегодня, 11:44

Таинственный призрак девушки, наблюдающей за малышом в детской кроватке, напугал многих пользователей.

В соцсетях небывалую популярность набирает видео, до смерти напугавшее мать и её маленького сына. Мать двоих детей из Канады, проживающая в Гамильтоне, на портале Reddit загрузила видеоролик, который в краткие сроки стал вирусным в Сети. На видео запечатлён маленький сын Мелани Миз, который постоянно донимал мать своими криками по ночам. Мелани не могла понять, почему малыш не может нормально отдыхать в своей кроватке, поэтому установила видеокамеру рядом с его колыбелью, оставив её включённой на ночь.

Просмотрев видеозапись, женщина буквально впала в шок, так как на видео заметно, как в тени за кроваткой, где обеспокоенный малыш не мог найти себе место, стоял призрак некой девушки. На видео отчётливо видно, как призрак хладнокровно наблюдает за младенцем, что напугало большинство пользователей. В комментариях некоторые молодые мамы заметили, что именно поэтому им страшно приобретать видеоняню.


Александр Вест
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