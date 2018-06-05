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| | Инопланетный НЛО шесть дней преследовал американский авианосец

Инопланетный НЛО шесть дней преследовал американский авианосец

Сегодня, 10:22

В недавнем докладе Пентагона говорится, что американский авианосец подвергался преследованиям со стороны НЛО. Сообщается, что неопознанный объект. Предположительно инопланетного происхождения, преследовал корабль шесть дней.

Специалисты из штатов Пентагона проинформировали, что в течение шести дней авианосец из Соединенных Штатов подвергался преследованию неизвестным летательным аппаратом (НЛО), который передвигался «со скоростью баллистических ракет». В официальном документе отмечается, что инцидент произошел, когда группа авианосцев Нимица провела учения на побережье южной Калифорнии и Мексики.

Командиры авианосца утверждают, что НЛО имел некоторые характеристики, аналогичные с баллистическими ракетами. Кроме того, радар авианосца не смог обнаружить инопланетный объект. Сообщается, что аномальный объект преследовал авианосец в течение следующих шести дней, но так и остался неопознанным.


Светлана Славянская
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