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| | В продажу поступила секс-кукла с телом и лицом известной порноактрисы

В продажу поступила секс-кукла с телом и лицом известной порноактрисы

Сегодня, 09:32

Американская фирма заключила соглашение со Сторми Дэниеэлс, которая прославилась из-за своей сексуальной связи с Дональдом Трампом.

В США в продажу поступила секс-кукла с телом и лицом известной порноактрисы. Американская компания Realdoll уже имеет ряд секс-роботов, выполненных по образу и подобию таких популярных порноактрис как Саманта Сен, Луп Фуэнтес, Джессика Дрейк, Аса Акари, Алектра, а также Кайлани Лэй. Однако, на этом фирма решила не останавливаться, заключив соглашение с порноактрисой Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стеффани Клиффорд), которая получила всемирную известность после раскрытия деталей её сексуального опыта с американским президентом Дональдом Трампом.

В данный момент цена на куклу с обликом Сторми Дэниэлс всё ещё не известна, однако, ценник на подобные изделия компании составляет в среднем 13 тысяч долларов. Специалисты считают, что популярность нового секс-робота будет обеспечена скандальной известностью 39-летней порноактрисы.


Александр Вест
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