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Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

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| | В Лос-Анджелесе воры с оружием напали на автора комиксов "Марвел" Стена Ли

В Лос-Анджелесе воры с оружием напали на автора комиксов "Марвел" Стена Ли

Сегодня, 22:13

Правоохранители Лос-Анджелеса задержали двух злоумышленников у дома художника. Те требовали от знаменитости деньги.

 

Вооруженные проникли в дом автора комиксов Стена Ли для получения финансовых средств, которые художник им будто бы задолжал. Очевидцы говорят, что 95-летний Ли вступил в горячий спор с нарушителями закона, но те в один момент схватили пистолеты с заявлением, что «хотят получить свои деньги». Спустя несколько минут к дому Ли на вертолетах и машинах прибыли местные полицейские.

Стен Ли является известным создателем персонажей комиксов Marvel, его «перу» принадлежал Человек-Паук, Тор и другие. Весной на него подала в суд массажистка, обвинявшая автора в якобы сексуальных домогательствах.


Никита Готский
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