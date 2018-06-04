В Лос-Анджелесе воры с оружием напали на автора комиксов "Марвел" Стена Ли

Правоохранители Лос-Анджелеса задержали двух злоумышленников у дома художника. Те требовали от знаменитости деньги.

Вооруженные проникли в дом автора комиксов Стена Ли для получения финансовых средств, которые художник им будто бы задолжал. Очевидцы говорят, что 95-летний Ли вступил в горячий спор с нарушителями закона, но те в один момент схватили пистолеты с заявлением, что «хотят получить свои деньги». Спустя несколько минут к дому Ли на вертолетах и машинах прибыли местные полицейские.

Стен Ли является известным создателем персонажей комиксов Marvel, его «перу» принадлежал Человек-Паук, Тор и другие. Весной на него подала в суд массажистка, обвинявшая автора в якобы сексуальных домогательствах.

Никита Готский