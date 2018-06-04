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В Британии хулиганы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс

Сегодня, 22:09

В британском аэропорту Бристоль компания пьяных молодых людей устроила тусовку на борту воздушного судна. Командиру экипажа пришлось принимать жесткие меры, чтобы успокоить дебоширов, а заложниками ситуации стали пассажиры.

 

В Британии хулиганы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс. Лайнер должен был лететь в главный город Чехии Прагу. Инцидент произошел в воздушном судне авиаперевозчика EasyJet. Группа пьяных молодых людей вела себя вызывающе. Им сделали замечания, но ребята не отреагировали на слова пассажиров и членов экипажа. В итоге командиру пришлось обратиться за помощью в транспортную полицию. 32-летнего мужчину арестовали.

«Мы разочарованы поведением парней, которые сорвали полет себе и еще 140 пассажирам. Самолет – это не ночной клуб и каждый сознательный гражданин обязан понимать такую простую истину», – заявили представители перевозчика EasyJe.

Пассажирам предложили воспользоваться другим рейсом бесплано, если они не соглашались, то им возвращали деньги, уплаченные за билет. Компания организовала бесплатные обеды людям, ожидающим следующего отправления самолета.


Домбровский Сергей
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