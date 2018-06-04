В британском аэропорту Бристоль компания пьяных молодых людей устроила тусовку на борту воздушного судна. Командиру экипажа пришлось принимать жесткие меры, чтобы успокоить дебоширов, а заложниками ситуации стали пассажиры.
В Британии хулиганы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс. Лайнер должен был лететь в главный город Чехии Прагу. Инцидент произошел в воздушном судне авиаперевозчика EasyJet. Группа пьяных молодых людей вела себя вызывающе. Им сделали замечания, но ребята не отреагировали на слова пассажиров и членов экипажа. В итоге командиру пришлось обратиться за помощью в транспортную полицию. 32-летнего мужчину арестовали.
Пассажирам предложили воспользоваться другим рейсом бесплано, если они не соглашались, то им возвращали деньги, уплаченные за билет. Компания организовала бесплатные обеды людям, ожидающим следующего отправления самолета.