Клинтон отказался приносить извинения Левински из-за секс-скандала

Бывший лидер США Билл Клинтон отметил, что неоднократно во всеуслышание говорил, что ему жаль, что так произошло После скандала, который разразился 20 лет назад, политик никогда не разговаривал с Левински.

Сообщается, что экс-лидер США Билл Клинтон отказался приносить извинения Монике Левински за секс-скандал. Дело в том, что политик не считает нужным это делать. 42-й лидер США заявил, что если бы был главой страны в 2018 году, то, несмотря на движение против интимного домогательства, поступал аналогично, как и 20 лет назад.

Напоминаем, что еще в начале нынешнего года Моника Левински сообщала, что данная организация помогла ей посмотреть на данную ситуацию с другой стороны. Несмотря на то, что все происходило по согласию обеих сторон, наблюдалось злоупотребление властью.

Анна Котова