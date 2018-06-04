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| | Клинтон отказался приносить извинения Левински из-за секс-скандала

Клинтон отказался приносить извинения Левински из-за секс-скандала

Сегодня, 20:47

Бывший лидер США Билл Клинтон отметил, что неоднократно во всеуслышание говорил, что ему жаль, что так произошло После скандала, который разразился 20 лет назад, политик никогда не разговаривал с Левински.

 

Сообщается, что экс-лидер США Билл Клинтон отказался приносить извинения Монике Левински за секс-скандал. Дело в том, что политик не считает нужным это делать. 42-й лидер США заявил, что если бы был главой страны в 2018 году, то, несмотря на движение против интимного домогательства, поступал аналогично, как и 20 лет назад.

Напоминаем, что еще в начале нынешнего года Моника Левински сообщала, что данная организация помогла ей посмотреть на данную ситуацию с другой стороны. Несмотря на то, что все происходило по согласию обеих сторон, наблюдалось злоупотребление властью.


Анна Котова
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