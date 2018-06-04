Воздушное судно сбило с ног туриста из Британии

Мужчина пытался запечатлить воздушное судно на камеру. Такую информацию предоставляет Daily Mail.

Британский турист Пол Тернер был сбит с ног потоком воздуха от взлетающего лайнера. Сообщается, что происшествие зафиксировано в аэропорту греческого острова - Скиатос. Тернер и другие туристы снимали с крайне близкого расстояния взлетавший с взлетной полосы Airbus A321-231. Однако ближе всех был расположен именно пострадавший – где-то в 30 футах (9 м – прим. VladTime) от рабочего самолета. Когда воздушное судно набрало разгон на взлетной полосе, то британца мигом унесло сильным потоком воздуха из турбины. Турист в конечном итоге просто-напросто упал на дорогу.

Стоит отметить, что в мае опубликовали ролик пролета американского лайнера С-130. Самолет пролетал в одном метре над военными. Очевидцы из соцсетей заявили, что солдаты могли умереть, если бы пилот совершил какую-либо малейшую ошибку.