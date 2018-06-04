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| | Президент Словакии испугался "Северного потока — 2"

Президент Словакии испугался "Северного потока — 2"

Сегодня, 20:06

Андрей Киска заявил об этом во время пресс-конференции с норвежским премьером Эрной Сульберг в столице Норвегии.

Президент Словакии считает, что другие страны также должны принимать участие в дискуссии о строительстве газопровода. Для него проект является чрезвычайно опасным, так как "Северный поток — 2" может использоваться для шантажа Украины. Энергия, по его мнению, действительно сильное оружие, которое без труда можно направить против Украины в непростой ситуации.

Андрей Киска намерен отстаивать позиции Украины в ситуации с газопроводом и доказывать всему миру, что Европа является не только экономикой.

"Европа — это ещё и наш мир, наша дружба, взаимопонимание, способность размышлять, а не преследовать эгоистические интересы", — сообщил лидер Словакии.



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