Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 38

Эти данные привел глава гватемальской национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяс. Ранее сообщалось, что из-за активности вулкана Фуэго погибло 25 человек.

Недавно в СМИ поступили новые данные о количестве погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Серхио Кабаньяс, глава службы по ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщил о том, что число жертв достигло 38. Уточняется, что среди погибших граждан зарубежных государств нет. Бедствие началось накануне и затронуло более двух миллионов гватемальцев. Около трех тысяч людей, проживающих около вулкана, были эвакуированы, еще триста пострадали. Власти республики объявили трехдневный траур по погибшим.

Напомним, что вулкан Фуэго считается одним из самых активных из действующих в Гватемале. Перед этим его активность была зафиксирована в начале апреля текущего года.

Виктория Озерова