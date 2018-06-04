Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

В Лос-Анджелесе воры с оружием напали на автора комиксов "Марвел" Стена Ли В Британии хулиганы перепутали самолет с ночным клубом и сорвали рейс Известны сроки поездки Путина в Китай Вокалист группы «Градусы» разбился на такси по дороге в аэропорт Вместо концерта в Туле Валерий Леонтьев отправился в больницу В 78 лет умер актер Леонид Неведомский Михаил Ефремов показал обществу свою 17-летнюю дочь Ани Лорак рассказала о сложностях, возникших при съемках клипа «Сумасшедшая» на Крите Анонсированы беспроводные наушники, заряжающие смартфон Экс-солистка «Тату» показала на откровенных фото в купальнике свои татуировки Свадьба была фальшивой: Шурыгина отпевает в церкви сделанный аборт Apple собирается показать MacBook Pro с 32 ГБ ОЗУ на выставке WWDC-2018
| | Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 38

Число жертв извержения вулкана в Гватемале достигло 38

Сегодня, 19:40

Эти данные привел глава гватемальской национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяс. Ранее сообщалось, что из-за активности вулкана Фуэго погибло 25 человек.

 

Недавно в СМИ поступили новые данные о количестве погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Серхио Кабаньяс, глава службы по ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщил о том, что число жертв достигло 38. Уточняется, что среди погибших граждан зарубежных государств нет. Бедствие началось накануне и затронуло более двух миллионов гватемальцев. Около трех тысяч людей, проживающих около вулкана, были эвакуированы, еще триста пострадали. Власти республики объявили трехдневный траур по погибшим.

Напомним, что вулкан Фуэго считается одним из самых активных из действующих в Гватемале. Перед этим его активность была зафиксирована в начале апреля текущего года.


Виктория Озерова
Новости по теме
Около 35 тысяч человек эвакуировали из-за возможного извержения вулкана на Бали
Около 35 тысяч человек эвакуировали из-за возможного извержения вулкана на Бали

На Бали эвакуировали до 35 тысяч человек в связи с возможным извержением вулкана Агунг. Соответствующая информация появилась в китайском государственном

В Гватемале из-за извержения вулкана закрылся аэропорт
В Гватемале из-за извержения вулкана закрылся аэропорт

В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. Из-за этого администрация международного аэропорта приняла решение о временном закрытии, а местных жителей

Более 20 тыс человек эвакуированы из-за извержения вулкана Синабунг в Индонезии
Более 20 тыс человек эвакуированы из-за извержения вулкана Синабунг в Индонезии

Сегодня, 4 января, редакции информационного агентства ВладТайм сообщили о стихийном бедствии в Индонезии, в результате которого было эвакуировано 20 тысяч

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр
Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

 Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса
Юлия Самойлова поделилась подробностями своего первого секса

 Артистка наконец-то опубликовала мемуары. В книге она поделилась с читателями самым сокровенным из личной жизни.

В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости