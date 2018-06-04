Пиво из сточных вод презентовали в Швеции

Хмельной напиток особого сорта «PU:REST» произвели совместно Carlsberg Sweden, New Carnegie и IVL. Презентация прошла 25 мая в Стокгольме.

Сразу несколько компаний по пивоварению объединились в Швеции для создания напитка особого сорта, производимого на станциях очистки воды: Carlsberg Sweden, New Carnegie и IVL задумали сварить пиво из сточных вод, и у них это получилось. В позапрошлую пятницу в офисе компании New Carnegie в Стокгольме прошла презентация необычного хмельного напитка под названием «PU:REST». Производители признались, что разработать пиво из сточных вод оказалось очень сложно, но специалисты сумели справиться с трудностями и произвести напиток на основе сорта пилснер, отличающегося чистотой вкуса.

Эксперты предполагают, что «PU:REST» будет поставляться лишь в некоторые заведения и небольшими партиями. О планах по поводу реализации пива из сточных вод производители пока заявлений не делали.

Виктория Озерова