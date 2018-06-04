Учила женской анатомии: В США за секс с учеником арестована очередная учительница

Сообщается, что 34-летняя Миранда Николь Паули преподавала в общеобразовательном учреждении биологию.

Предполагается, что женщина вступала в связь с подростком, по меньшей мере, четыре раза. Также она наработала более десяти лет учительского стажа. Сообщается, что, как минимум, один раз секс у учительницы и ее ученика произошел на территории школы. По всей видимости, преподавательница увлеклась, преподавая своему воспитаннику женскую анатомию. Слушание по ее делу состоится 12 июня, но уже сейчас она лишилась рабочего места, став очередной «жертвой» сексуальных скандалов между учителями и учениками в США.

«К этому вопросу мы относимся более чем серьезно. Узнав об аресте, мы незамедлительно передали эту информацию в отдел кадров», - отметили в школьной администрации.

Тюрьму учительница покинула в минувшую пятницу, внеся залог в 50 тысяч долларов. До суда ей запрещено вступать в контакт с людьми, моложе 18 лет, а также появляться на территории школьных заведений.

Помимо этого, 34-летняя подозреваемая не может покидать пределов Вирджинии. Интересно и то, что Миранда Паули стала уже вторым учителем своей школы, которую уволили после обвинений в сексуальной связи с подростком.

Николай Офицеров