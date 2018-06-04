В Бразилии тигровая акула лишила "кастрировала" подростка

Молодого человека предупреждали родственники и спасатели о том, что он выбрал неудачное место для плавания. Парень проигнорировал советы взрослых и лишился пениса. Информацию о случившемся распространяет The Daily Mail.

В Бразилии тигровая акула лишила подростка полового органа. Морской хищник атаковал парня и откусил ему часть бедренной кости и пенис, тем самым кастрировав его. Молодой человек потерял много крови, перенес два сердечных приступа и находится в плачевном состоянии в местной клинике. Врачи пытаются сохранить ему жизнь. Перед заплывом мать рекомендовала подростку выйти на берег. Находящиеся рядом спасатели тоже советовали ему покинуть воду, но он не послушался. Лечащий врач заявил, что пострадавшему буквально ампутировали кусок бедренной кости и половой орган.

Жизнь пациента остается в опасности. В Бразилии тигровые акулы неоднократно нападали на людей. На побережье штата Пернамбуку зафиксировали уже 62-го морского хищника в период с 1992 года.

Домбровский Сергей