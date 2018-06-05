В миллионах американских винтовок обнаружили опасный дефект

На данный момент под проверку попадают более миллиона винтовок М-4 и М-16. Причиной стал инцидент в Форт-Нокс, Кентукки, где автомат произвел самопроизвольный выстрел.

Опасный дефект в американских автоматах был обнаружен 29 марта, но распространились об этом в прессе представители вооруженных сил только сейчас. Во время проверки своего оружия, солдат нажал на курок, но выстрела так и не произошло. Осмотр автомата позднее показал, что селектор, отвечающий за режимы огня, находится в промежуточном положении между одиночной и автоматической стрельбой. Когда его перевели в фиксированную позицию, произошел выстрел.

«К счастью, никто не пострадал. Непреднамеренный выстрел был произведен автоматом М-4, который недавно прошел через модернизацию. Аналогичный дефект также был обнаружен у приблизительно шести процентов из обследованных 50 тысяч автоматов М-4 и винтовок М-16», - утверждает офицер службы вооружения армии США Слейд Уотерс.

В течении ближайших шести месяцев военные намерены проверить около 903 тысяч единиц стрелкового оружия. Их ремонт займет еще приблизительно от года до полутора.

«В Корпусе морской пехоты инцидентов из-за сбоя селектора зарегистрировано не было. Тем не менее, наше оружие также планируют проверить, на всякий случай», - выступил с официальным заявлением представитель Marine Corps Моник Рендольф.

Николай Офицеров