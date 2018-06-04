Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Ученые доказали положительное влияние фруктов и овощей на микрофлору кишечника СБУ: Детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту У Виторгана и Собчак начались странные отношения Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты 31 мая приступил к работе новый мобильный оператор Easy4 Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, чем заняться в горах летом Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках Российские ученые создали материал с температурой плавления 4400 градусов по Кельвину Адвокат Цымбалюк-Романовской потребовал у Путина наказать Джигарханяна
| | В Австралии НЛО пролетело около военно-морской базы

В Австралии НЛО пролетело около военно-морской базы

Сегодня, 15:32

Инцидент произошел в Гастингсе. Зафиксировать на видео полет летального аппарата удалось очевидице. Ролик вызвал интерес уфологов.

 

На видеохостинге YouTube появилось очередное видео о полете НЛО. Автором ролика стала жительница Австралии. Очевидица сообщила, что заметила необычный объект в небе после того, как отвезла мать на работу. Чтобы запечатлеть летающий объект, она притормозила на обочине. Также автор видео утверждает, что аппарат имел четкую траекторию полета и явно кем-то управлялся. Инцидент произошел в Гастингсе неподалеку от военно-морской базы. Уфологи заинтересовались видео и даже разместили его на своих каналах в соцсетях.

Пользователи Сети настроены скептически: они уверены, что в Гастингсе около военно-морской базы пролетел не НЛО, а беспилотник или очередной экспериментальный летательный аппарат. Скептики напомнили, что рядом с военными базами подобные инциденты случаются часто.


Виктория Озерова
Новости по теме
Зависшее над штатом Висконсин блестящее НЛО шокировало YouTube
Зависшее над штатом Висконсин блестящее НЛО шокировало YouTube

В штате Висконсин на Среднем Западе США уфологи смогли запечатлеть на камеру загадочный блестящий НЛО. На кадрах в YouTube видно, что летающий объект

В Сети появилось видео полета НЛО над Донбассом
В Сети появилось видео полета НЛО над Донбассом

Интернет-пользователь Давид Кружка смог запечатлеть на видео полет некого объекта ярко-зеленого цвета в небе над Донбассом. Аналогичную аномалию очевидцы

В результате стрельбы у базы ВМС США погибли 2 человека
В результате стрельбы у базы ВМС США погибли 2 человека

На пирсе военно-морской базы Атлантического флота ВМС США "Норфолк" произошел инцидент, в следствии которого погибли два человека.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Лобода похвасталась пышной грудью после родов
Лобода похвасталась пышной грудью после родов

 Популярная певица в Штатах произвела на свет девочку, имя которой пока держит втайне. Не успела звезда восстановиться после родов, как тут же порадовала

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости