В Австралии НЛО пролетело около военно-морской базы

Инцидент произошел в Гастингсе. Зафиксировать на видео полет летального аппарата удалось очевидице. Ролик вызвал интерес уфологов.

На видеохостинге YouTube появилось очередное видео о полете НЛО. Автором ролика стала жительница Австралии. Очевидица сообщила, что заметила необычный объект в небе после того, как отвезла мать на работу. Чтобы запечатлеть летающий объект, она притормозила на обочине. Также автор видео утверждает, что аппарат имел четкую траекторию полета и явно кем-то управлялся. Инцидент произошел в Гастингсе неподалеку от военно-морской базы. Уфологи заинтересовались видео и даже разместили его на своих каналах в соцсетях.

Пользователи Сети настроены скептически: они уверены, что в Гастингсе около военно-морской базы пролетел не НЛО, а беспилотник или очередной экспериментальный летательный аппарат. Скептики напомнили, что рядом с военными базами подобные инциденты случаются часто.

Виктория Озерова