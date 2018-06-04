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| | Голова с бледным лицом: Жительница Великобритании увидела призрака за плечом сына

Голова с бледным лицом: Жительница Великобритании увидела призрака за плечом сына

Сегодня, 14:34

Во время прогулки в парке женщина делала много фото, и на одном из них удалось запечатлеть бледного мальчика, стоящего позади играющих детей. Оказывается, есть легенда, что водоеме поблизости когда-то утонул ребенок, а его неупокоенная душа бродит по округе.

 

Жительница города Бедлингтон, который расположен в Великобритании, поделилась историей о встрече с призраком. Сама женщина узнала, что встреча с потусторонним существом произошла после того, как просмотрела фото, которые она сделала во время прогулки с 9-летним сыном и 15-летними дочерью и племянником. В парке британка сделала много фото с детьми, но фото у большого дерева привело ее в ужас.

Позади ее сына, стоящего с мячом в руках, видна голова мальчика с бледным лицом. Женщина уверена, что его не было с ними на прогулки. На фото можно рассмотреть, что незнакомый ребенок смотрит прямо на фотографирующего, при этом у него странный бледный цвет лица и темные кругли под глазами, которые из-за этого кажутся черными. Позже выяснилось, есть легенда о том, что водоеме поблизости когда-то утонул мальчик, а его неупокоенная душа бродит по округе.


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