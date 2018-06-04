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| | Эксперт объяснил, почему выгоднее делать возвращаемой третью ступень ракеты

Эксперт объяснил, почему выгоднее делать возвращаемой третью ступень ракеты

Сегодня, 13:10

Американцы хотят создать возвращаемой первую ступень ракеты. Военный специалист Алексей Леонков не согласен с их мнением, рассказав, на какие доводы он опирается, доказывая свою правоту.

 

Эксперт объяснил, почему выгоднее делать возвращаемой третью ступень ракеты, а не первую, как предлагают американцы. По словам Леонкова, именно по третьей ступени имеются прошлые наработки, начавшиеся еще во время авиаконструктора Цыбина, действовавшего по заданию Сергея Королева. Всегда выгоднее использовать предыдущий опыт, нежели «изобретать заново колесо».

По мнению эксперта, третью ступень ракеты можно брать на вооружение несколько раз. Это удешевит запуск. Именно к уменьшению затрат на старт космических аппаратов и их дальнейшее перемещение стремятся все государства. В Фонде перспективных исследований верят, третью ступень можно использовать 50 раз. Если этого реально удастся добиться, то получится огромная экономия денег.


Домбровский Сергей
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