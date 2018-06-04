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| | Составлен топ стран с самыми худшими дорогами

Составлен топ стран с самыми худшими дорогами

Сегодня, 08:33

Соответствующее исследование провели эксперты Всемирного экономического форума. В данный список попали 137 государств.

 

Сообщается, что качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи баллов. Высший балл не удалось получить ни одному государству, входящему в данный топ.

Как оказалось, страной с худшими дорогами стала африканская Мавритания. В тройке «лидеров» антирейтинга также нашлось место для Конго и Гаити. Из государств СНГ в списке оказалась Украина и Молдова, занявшие седьмое и десятое места соответственно. Лучшие трассы можно встретить, по мнению экспертов, если посетить ОАЭ, Сингапур и Швейцарию.

Помимо этого, на достаточно высокой позиции находятся Гонконг, Япония, Франция, Португалия, а также Австрия. Замыкают десятку Соединенные Штаты. Россия в данном рейтинге находится на 114 месте.

Следует напомнить, что с 2017 по 2025 год в России начала действовать федеральная программа о «Безопасных и качественных дорог», цель которой проведение в нормативное состояние автомобильных дорог и развитие дорожной сети крупнейших агломераций. Контроль над реализацией проекта осуществляется со стороны Минтранса и Федерального дорожного агентства.


Николай Офицеров
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