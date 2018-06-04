Мелания Трамп вернётся в Белый дом после 24 дней затворничества

Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания появится на мероприятии в Белом доме в понедельник, спустя 24 дня после ее последнего публичного выступления. Сообщается, что первая леди примет участие в приеме «День памяти» и это будет её первое публичное выступление с момента операции.

Стало известно, что первая леди Мелания Трамп запланировала свое участие в приеме «День памяти» в Белом доме в понедельник в 5:30 вечера. Мероприятие будет закрытого типа, а потому медиа не разрешено будет присутствовать на событии и впервые увидеть Меланию после операции на почках.

Пока остается неизвестным, появятся ли в Сети фотографии Мелании с официального приема. Напомним, что операция Мелании Трамп была проведена 14 мая. В последний раз супруга Трампа появлялась на публике 10 мая.

Светлана Славянская