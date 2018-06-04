Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Ученые навали самую отвратительную вещь на Земле Инженеры изобрели «ракету-самопожиратель» Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство Водонаева унизила толстых стюардесс Аэрофлота и поплатилась за это Воронежцы предсказали стоимость бензина к лету 2018 года Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину» «Учителя года» задержали за интим со школьницами Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова Советник Порошенко спрогнозировал судьбу Донбасса «Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram Бизнес автосервисов становится прозрачней Родственники парализованного Михаила Кокшенова изолировали артиста от друзей
| | Мелания Трамп вернётся в Белый дом после 24 дней затворничества

Мелания Трамп вернётся в Белый дом после 24 дней затворничества

Сегодня, 07:58

Супруга американского президента Дональда Трампа Мелания появится на мероприятии в Белом доме в понедельник, спустя 24 дня после ее последнего публичного выступления. Сообщается, что первая леди примет участие в приеме «День памяти» и это будет её первое публичное выступление с момента операции.

Стало известно, что первая леди Мелания Трамп запланировала свое участие в приеме «День памяти» в Белом доме в понедельник в 5:30 вечера. Мероприятие будет закрытого типа, а потому медиа не разрешено будет присутствовать на событии и впервые увидеть Меланию после операции на почках.

Пока остается неизвестным, появятся ли в Сети фотографии Мелании с официального приема. Напомним, что операция Мелании Трамп была проведена 14 мая. В последний раз супруга Трампа появлялась на публике 10 мая.


Светлана Славянская
Новости по теме
Мелания Трамп удивила нестандартным нарядом в Белом Доме
Мелания Трамп удивила нестандартным нарядом в Белом Доме

47-летняя супруга американского президента Мелания Трамп обычно придерживается однообразно классического стиля одежды. Но для встречи с учениками средней школы

Мелания Трамп вышла в свет впервые после скандала
Мелания Трамп вышла в свет впервые после скандала

Первая леди США Мелания Трамп впервые вышла в свет после скандала, связанного со Сторми Дэниэлс. Речь идет о связях действующего американского президента

Мелания Трамп переехала с сыном в Белый дом
Мелания Трамп переехала с сыном в Белый дом

Жена Дональда Трампа Мелания вместе с 11-летним сыном Бэрроном переехала в Белый дом. Фотографии нового жилья первой леди страны опубликованы в ее Twitter.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости