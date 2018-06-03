Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на церемонии, организованной в честь 10-летия памятника, установленного в честь представителей сексуальных меньшинств, преследуемых во времена национал-социализма. Мероприятие проходило в Берлине.

Президент Германии попросил прощения у гомосексуалистов. Геев, лесбиянок и прочих представителей ЛГБТ притесняли не только во времена Гитлера, который вообще хотел из полностью уничтожить, но и после окончания Второй мировой войны в ГДР и ФРГ. Сейчас Германия защищает гомосексуалистов, не позволяет гражданам государства насмехаться или издеваться над такими людьми.

Штайнмайер извинился перед соотечественниками нестандартной сексуальной ориентации за то, что в прошлом их отправляли в «лагеря смерти» и нещадно истребляли. Памятник геям и лесбиянкам в Германии поставили рядом с монументом в честь жертв Холокоста в Берлине в 2008 году. По словам президента Германии, в стране необходимо выполнить еще много работы против гомофобии.

Домбровский Сергей