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| | Президент Германии попросил прощения у гомосексуалистов

Президент Германии попросил прощения у гомосексуалистов

Вчера, 21:58

Глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на церемонии, организованной в честь 10-летия памятника, установленного в честь представителей сексуальных меньшинств, преследуемых во времена национал-социализма. Мероприятие проходило в Берлине.

 

Президент Германии попросил прощения у гомосексуалистов. Геев, лесбиянок и прочих представителей ЛГБТ притесняли не только во времена Гитлера, который вообще хотел из полностью уничтожить, но и после окончания Второй мировой войны в ГДР и ФРГ. Сейчас Германия защищает гомосексуалистов, не позволяет гражданам государства насмехаться или издеваться над такими людьми.

Штайнмайер извинился перед соотечественниками нестандартной сексуальной ориентации за то, что в прошлом их отправляли в «лагеря смерти» и нещадно истребляли. Памятник геям и лесбиянкам в Германии поставили рядом с монументом в честь жертв Холокоста в Берлине в 2008 году. По словам президента Германии, в стране необходимо выполнить еще много работы против гомофобии.


Домбровский Сергей
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