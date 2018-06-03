Последняя воля: В Китае мужчину похоронили в машине

Это произошло в провинции Хэбэй рядом с населенным пунктом Баодин в Поднебесной. Родственники погибшего решили следовать рекомендациям усопшего и предали его тело земле нестандартным образом.

Близкие исполнили последнюю волю умершего. В Китае мужчину похоронили в его любимой машине. Перед смертью он просил родственников выполнить его просьбу, и они не осмелились ослушаться. Близкие погибшего приобрели авто Hyundai Sonata за 1,5 тысячи долларов США и наняли экскаватор. С помощью этой землеройной машины с ковшом родственники похоронили умершего.

В могиле предварительно зацементировали площадку. Люди обвязали Hyundai Sonata прочными канатами и опустили транспортное средство в вырытую яму. Информацию о данном нестандартных похоронах в Китае распространяет The Daily Mail. На видеохостинге YouTube появился короткий ролик, на котором показывают, как Hyundai Sonata с покойником опускали в могилу.

Домбровский Сергей