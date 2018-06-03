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Армия США представила своего железного человека

Сегодня, 15:37

В декабре специалисты планируют приступить к тестированию нового экзоскелета, предназначенного для нижних конечностей. Новинка, получившая название Onyx, превзошла аналогичные устройства благодаря своей легкости.

 

Экзоскелет Onyx представляет собой облегченный вариант аппарата, оснащенный крохотными сервоприводоми, которые делают гораздо проще прохождения миссии. Благодаря различным нововведениям военнослужащие смогут преодолевать большие дистанции, при этом перемещая тяжелые грузы. Экзоскелет адаптируется к движениям человека, оказывая ему необхоимую помощь.

 

Данное уникальное устройство было создано инженерами американской компании Lockheed Martin, которые позаботились о таких функциях, как возможность определить локацию бойца, наличие или отсутствие груза. Вес экзоскелета достигет 6,4 килограма, включая массу аккумуляторного модуля, равную 2,7 килограмам.


Пойда Анна
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