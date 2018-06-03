"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Виктория Лопырева ошеломила фанатов совместным фото с мамой Житель Волгограда наткнулся в магазине на рулет из будущего В Ростове водитель «КамАЗа» вылетел из кабины во время столкновения Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук Личные вещи Чикатило, форма и оружие: в Ростове сформировали музей 300-летия русской полиции На Украине школьник надругался над семиклассницей и убил ее Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен Беременность и роды подвергают изменениям голос женщины Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова
| | Глава Пентагона назвал условие для ослабления давления на КНДР

Глава Пентагона назвал условие для ослабления давления на КНДР

Сегодня, 15:34

Джеймс Мэттис заявил, что международное давление на Северную Корею снизится, если правительство КНДР начнет денуклеаризацию. Об этом заявил министр обороны США журналистам.

 

Глава Пентагона назвал условие для ослабления давления на КНДР. Джеймс Мэттис отметил, что это может произойти в том случае, если власти республики предпримут меры по ядерному разоружению полуострова. Мэттис подчеркнул, что денуклеаризация должна быть невозвратной и проверяемой.

Про будущий саммит КНДР-США глава Пентагона сказал, что к согласию будет прийти трудно. Он отметил, что до 12 июня, когда состоится встреча лидеров США и КНДР, Вашингтон продолжит исполнять пункты резолюции СБ ООН, касающиеся Северной Кореи.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоится 12 июня в Сингапуре. Сообщается, что во время саммита Вашингтон не собирается подписывать какие-либо документы с Пхеньяном. В мае американский лидер отменил запланированную встречу с Ким Чен Ыном, сославшись на враждебную риторику республики. Позже Трамп все-таки смягчил свои позиции и заявил о том, что саммит состоится.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил о готовности атаковать КНДР
Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил о готовности атаковать КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сделал заявление, что США осуществят на любую угрозу, которая последует со стороны Северной Кореи, превосходящий ответ, который

Глава Пентагона готов решить конфликт с КНДР войной, но призывает к дипломатии
Глава Пентагона готов решить конфликт с КНДР войной, но призывает к дипломатии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал Вашингтон к дипломатическому решению проблемы с КНДР. При этом в Минобороны США готовы к войне с Северной Кореей, но

Глава Пентагона назвал действия КНДР провокационными
Глава Пентагона назвал действия КНДР провокационными

Несмотря на то, что США пытаются решить разногласия с КНДР дипломатическим путем, Пхеньян продолжает провоцировать Белый дом своими ракетными запусками. Об

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости