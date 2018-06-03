Джеймс Мэттис заявил, что международное давление на Северную Корею снизится, если правительство КНДР начнет денуклеаризацию. Об этом заявил министр обороны США журналистам.

Глава Пентагона назвал условие для ослабления давления на КНДР. Джеймс Мэттис отметил, что это может произойти в том случае, если власти республики предпримут меры по ядерному разоружению полуострова. Мэттис подчеркнул, что денуклеаризация должна быть невозвратной и проверяемой.

Про будущий саммит КНДР-США глава Пентагона сказал, что к согласию будет прийти трудно. Он отметил, что до 12 июня, когда состоится встреча лидеров США и КНДР, Вашингтон продолжит исполнять пункты резолюции СБ ООН, касающиеся Северной Кореи.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоится 12 июня в Сингапуре. Сообщается, что во время саммита Вашингтон не собирается подписывать какие-либо документы с Пхеньяном. В мае американский лидер отменил запланированную встречу с Ким Чен Ыном, сославшись на враждебную риторику республики. Позже Трамп все-таки смягчил свои позиции и заявил о том, что саммит состоится.

Мирослава Донцова