"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Кружевное белье и кожаное пальто: Кайли Дженнер возмутила вульгарным нарядом В Заинске должник по штрафам ГИБДД лишился автомобиля Неудачный бросок: Боец MMA отправил в нокаут сам себя Мэр Москвы заявил о модернизации всех городских больниц «Прямо неловко за Настю»: Анастасию Волочкову с грязной головой высмеяли за шпагат «Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы Фанатов удивила непропорциональная фигура Анастасии Квитко Певец Вадим Казаченко написал на экс-жену заявление в полицию Гарик Харламов показал живучую игрушку из 90-х В США американка посадила самолет посреди улицы Эксперты рассказали, что делать, если не работает Google Play SkyWatch Earth засняла фиолетовые вспышки НЛО в небе над Шпицем
| | В США американка посадила самолет посреди улицы

В США американка посадила самолет посреди улицы

Сегодня, 13:04

Инцидент произошел 1 июня в калифорнийском городе Хантингтон-Бич. Сообщается, что обошлось без жертв и ДТП. Сотрудники местной полиции оценили навыки и сообразительность девушки-пилота.

 

В США американка посадила легкомоторный самолет прямо посреди улицы. Произошедшее снял на видеорегистратор один из очевидцев и опубликовал в Сети. По словам автора видеоролика, незапланированная посадка произошла в городе Хантингтон-Бич. Очевидец отметил, что по звуку летательный аппарат он сначала принял за мотоцикл. После того, как увидел пролетающим над ним самолет, местный житель сильно удивился такому поступку пилота. Оказалось, за штурвалом находилась девушка. Как выяснилось позже, ей пришлось посадить самолет на оживленную трассу из-за возникших неполадок с двигателем.



Правоохранительные органы восхитились умелостью юной леди. Отмечается, что посадка на улице прошла успешно – пилот смогла посадить свой транспорт и при этом не задеть провода электропередачи. Кроме того, обошлось без аварий на дороге.


Мирослава Донцова
Новости по теме
СК завел уголовное дело на пилота, приводнившего самолет на Байкал
СК завел уголовное дело на пилота, приводнившего самолет на Байкал

СК завел уголовное дело на пилота, приводнившего самолет на Байкал. За штурвалом воздушного судна находился 45-летний житель села Пивовариха, Иркутской области.

Стюардесса немецкой авиакомпании посадила Boing
Стюардесса немецкой авиакомпании посадила Boing

Стюардессе немецкого авиахолдинга удалось посадить Boeing вместо пилота. Информацию об этом сообщили СМИ, ссылаясь на источника.

В Нью-Джерси пассажирский самолет рухнул посреди улицы
В Нью-Джерси пассажирский самолет рухнул посреди улицы

На улицу американского города Нью-Джерси рухнул небольшой пассажирский самолет, в результате чего никто, к счастью, не погиб. Пилота незамедлительно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости