В США американка посадила самолет посреди улицы

Инцидент произошел 1 июня в калифорнийском городе Хантингтон-Бич. Сообщается, что обошлось без жертв и ДТП. Сотрудники местной полиции оценили навыки и сообразительность девушки-пилота.

В США американка посадила легкомоторный самолет прямо посреди улицы. Произошедшее снял на видеорегистратор один из очевидцев и опубликовал в Сети. По словам автора видеоролика, незапланированная посадка произошла в городе Хантингтон-Бич. Очевидец отметил, что по звуку летательный аппарат он сначала принял за мотоцикл. После того, как увидел пролетающим над ним самолет, местный житель сильно удивился такому поступку пилота. Оказалось, за штурвалом находилась девушка. Как выяснилось позже, ей пришлось посадить самолет на оживленную трассу из-за возникших неполадок с двигателем.









Правоохранительные органы восхитились умелостью юной леди. Отмечается, что посадка на улице прошла успешно – пилот смогла посадить свой транспорт и при этом не задеть провода электропередачи. Кроме того, обошлось без аварий на дороге.

Мирослава Донцова