Испытания состоялись в штате Одиша. Ракета может нести ядерный боевой заряд массой более 1 тонны. Информацию об этом распространяет восточные СМИ.

Индия удачно протестировала баллистическую ракету «Агни-5». Ее собственная масса составляет 50 тонн. Страна уже шестой раз проводит испытания оружия этого класса. Предпоследний пуск состоялся 18 января этого года. Сейчас на вооружении Индии находится четыре типа ракет этой серии. Первый раз «Агни» запустили в 2002 году. Между начальными и более современными моделями данного класса существует большая разница в дальности полета.

«Агни-1» летела на расстояние 700 километров. «Агни-4» способна поразить цель, находящуюся на 3,5 тысячи километров от пусковой установки. Последняя модель поступит на вооружение после проведения ряда испытаний. Первый этап тестирования прошел удачно, теперь необходимы следующие шаги, дабы доказать эффективность «Агни-5».

Домбровский Сергей