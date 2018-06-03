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| | В США агент ФБР выстрелил в человека после неудачного сальто

В США агент ФБР выстрелил в человека после неудачного сальто

Сегодня, 12:14

Мужчина решил удивить своими способностями гостей вечеринки и во время зажигательных танцев сделал сальто. Когда оружие выпало на пол, танцор поспешил его поднять и случайно нажал на курок.

 

В США агент ФБР выстрелил в человека после неудачного сальто. Инцидент произошел в баре Денвера. Очевидцы опубликовали видеоролик в социальной сети Twitter. На кадрах видно, как танцующий мужчина неудачно приземляется во время сальто и роняет пистолет. Поднимая упавшее оружие, он случайно задевает спусковой крючок. В результате пистолет выстрелил в одного из зрителей. Поняв, что случилось, агент ФБР спрятал огнестрельное оружие и поднял руки вверх. Посетителя с ранением сразу же госпитализировали.



Сообщается, что ранен мужчина. Ранение оказалось, к счастью, не смертельным. Больной чувствует себя хорошо. Произошедшим заинтересовались органы правопорядка, которые занимаются расследованием данного инцидента. Отмечается, что наличие оружия вне работы является нарушением закона.


Мирослава Донцова
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