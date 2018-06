Мужчина решил удивить своими способностями гостей вечеринки и во время зажигательных танцев сделал сальто. Когда оружие выпало на пол, танцор поспешил его поднять и случайно нажал на курок.

В США агент ФБР выстрелил в человека после неудачного сальто. Инцидент произошел в баре Денвера. Очевидцы опубликовали видеоролик в социальной сети Twitter. На кадрах видно, как танцующий мужчина неудачно приземляется во время сальто и роняет пистолет. Поднимая упавшее оружие, он случайно задевает спусковой крючок. В результате пистолет выстрелил в одного из зрителей. Поняв, что случилось, агент ФБР спрятал огнестрельное оружие и поднял руки вверх. Посетителя с ранением сразу же госпитализировали.

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ